Gaziantep haberi: Gaziantep'te ele geçirilen 1 ton kaçak et imha edildi Güncel Haberler Gaziantep haberleri... Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 ton kaçak et ele geçirildi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1 ton kaçak et ele geçirildi. Nizip Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması amacıyla ilçe genelinde gıda satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Çalışmalar sırasında bir kasapta kaçak kesim yapılan etlere rastlandı. Ekipler, kaçak kesim yapıldığı tespit edilen ve kokmuş olduğu belirlenen et ve sakatata el koydu. Araca yüklenen 1 ton et, çöp merkezinde imha edildi. Gerekli cezai işlemlerin yapıldığı iş yeri mühürlendi. Güncel Kaynak: AA / İrfan Aydoğdu Nizip Belediyesi Gaziantep Zabıta Nizip Güncel Haberler

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