Gaziantep haberi | GAZİANTEP - Öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı Gaziantep haberleri: Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Perilikaya Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ömer Turan'ın Akkent Mahallesi'nde bulunan Akşemsettin Sosyal Tesisindeki taziyesini kabul eden yakınlarından H.T'ye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Silahlı saldırıda yaralanan H.T, aile yakınları tara Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Güncel AA / Fırat Özdemir Ömer Turan Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gaziantep haberi | GAZİANTEP - Öldürülen yakınının taziyesine katılan bir kişi tabancayla yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.