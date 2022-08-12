Büyükşehir'den 30 bin kişiye aşure ikramı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20 noktada 30 bin kişilik aşure dağıtımı yaptı.

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Muharrem ayının özel bir ay olduğunu belirterek aşure dağıtımına dair bilgiler verdi. Aksoy, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla her yıl bu ayda aşure günü dolayısıyla şehrin farklı noktalarında aşure dağıtıyoruz. Bu kültürü, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önceki iki yıl, pandemi dolayısıyla dağıtımları yapamadık. Ama bu yıl, özellikle kalabalık olan bölgelerde ve cami çıkışlarında dün ve bugün 20 farklı noktada, 30 bin kişilik aşure dağıttık. Hem kendi adıma hem belediye adına hem başkanım adına hemşerilerimizin, ülkemizin, insanımızın Muharrem ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle bu günlerin bizim için, millet için birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - GAZİANTEP