Haber : Büyükşehir'den 30 bin kişiye aşure ikramı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükşehir'den 30 bin kişiye aşure ikramı

 - Güncelleme:
Büyükşehir'den 30 bin kişiye aşure ikramı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20 noktada 30 bin kişilik aşure dağıtımı yaptı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 20 noktada 30 bin kişilik aşure dağıtımı yaptı.

Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, Muharrem ayının özel bir ay olduğunu belirterek aşure dağıtımına dair bilgiler verdi. Aksoy, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Başkanımız Fatma Şahin'in talimatıyla her yıl bu ayda aşure günü dolayısıyla şehrin farklı noktalarında aşure dağıtıyoruz. Bu kültürü, bu geleneği sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önceki iki yıl, pandemi dolayısıyla dağıtımları yapamadık. Ama bu yıl, özellikle kalabalık olan bölgelerde ve cami çıkışlarında dün ve bugün 20 farklı noktada, 30 bin kişilik aşure dağıttık. Hem kendi adıma hem belediye adına hem başkanım adına hemşerilerimizin, ülkemizin, insanımızın Muharrem ayını kutluyorum, tebrik ediyorum. Özellikle bu günlerin bizim için, millet için birlik ve beraberliğe vesile olmasını temenni ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Abdullah Aksoy Fatma Şahin Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title