Gaziantep gündem haberi | İslahiye'de sosyal tesis ve taziye evinin temeli atıldı

Gaziantep haber... Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayırsever doktor tarafından yaptırılan taziye evi ve sosyal tesisin temeli atıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hayırsever doktor tarafından yaptırılan taziye evi ve sosyal tesisin temeli atıldı.

Fevzipaşa Mahallesinde, Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ali Durmuş tarafından yaptırılacak olan taziye evi ve sosyal tesis temeli törenle atıldı.

Törene, Durmuş'un yakınları yanı sıra İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahaddin Türkmen ve davetliler katıldı.

Dua eşliğinde başlayan törende konuşan Belediye Başkanı Vural, belediye olarak yer tahsisi yaptıkları noktada yapılacak olan tesis için Doç. Dr. Durmuş'a teşekkür etti.

İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Bali ise Doç. Dr. Durmuş'a teşekkür etti.

Durmuş da tesisin hayırlı olmasını diledi.

Annesi Süreyya ve baba Mehmet Durmuş'un adını taşıyacak olan sosyal tesisin ilk harcını anne Süreyya Durmuş butona basarak attı.

Tesisin bir yıla kadar tamamlanıp hizmete girmesi planlanıyor.