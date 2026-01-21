Haberler

Gaziantep'te Genç Danışma Meclisi projelerini sundu

Gaziantep'te Genç Danışma Meclisi projelerini sundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gaziantep Genç Danışma Meclisi, engel ile yaşayan gençlere yönelik projelerini ve sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerilerini paylaştı. Başkan Fatma Şahin, gençlerin önerilerini dinleyerek bisiklet yollarının kullanımını artırma yönünde ortak çalışma yapılacağını duyurdu.

Gaziantep Genç Danışma Meclisi, engel ile yaşayan gençlere yönelik hazırladığı projeleri ve sürdürülebilirlik odaklı çözüm önerilerini paylaştı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, 2022 yılında UNICEF ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle kurulan Genç Danışma Meclisi, projelerini anlattı.

Genç Danışma Meclisi üyeleri, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularında görüşlerini dile getirerek, kent vizyonuna katkı sağlayacak yeni uygulama önerilerini paylaştı.

Gençlerin önerilerini dinleyen Başkan Fatma Şahin, bisiklet yollarının kullanımını artırmaya yönelik olarak Genç Danışma Meclisi üyeleriyle ortak çalışma yapılması yönünde karar aldı.

Şahin, katılımcılık ve kapsayıcılığın önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Genç dostu şehirleri sizlerle birlikte kurmak istiyoruz. Fırsat eşitliğini sağlamak, zamanı yakalamak ve iyi olanı çoğaltmak zorundayız. İyileri bir araya getireceğiz, kötülüğü yalnızlaştıracağız. Öldürenlerin değil, yaşatanların yanında olacağız."

UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Paolo Marchi ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Genç Danışma Meclisi'ne öncülük etmesiyle gençlere çok önemli bir alan açtığını kaydetti.

Programa, UNICEF Türkiye Ergen Gelişimi Uzmanı Chizuru Iwata, UNICEF Türkiye Ergen Gelişimi Sorumlusu Esin Koç da katıldı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
Trump'ın 'Dünyayı değiştirecek' denilen konuşması başladı

Trump'ın "Dünyayı değiştirecek" denilen konuşması başladı
Süleyman Şah Türbesi terörden temizlendi: Burası Türk toprağıdır

Karakozak'tan beklenen video geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te görünce büyük şaşkınlık yaşadı: Bu piyasalarda var mıydı ya?

Erdoğan o ismi karşısında görünce şaşırdı: Piyasalarda var mıydı ya?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Aile vahşetinden yeni detay! İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj

İşte 2 çocuğunu öldürüp intihar eden babanın eşine attığı son mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli maaşlarıyla ilgili açıklama

Bahçeli'nin "Sefalet ücreti" dediği emekli maaşlarıyla ilgili konuştu
Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız

Hayırlı olsun! Rafa Silva'nın yerine 30 milyon sterlinlik yıldız
Görüntü Türkiye'den! Kar kalınlığı metreleri aştı, evlere tünelden ulaşıyorlar

Görüntü Türkiye'den! Evlere tünelden ulaşıyorlar
Söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim

"Kocamın ikinci kadını getirmesini kabul ederim, kıskanmam"
Savaş hazırlığı gibi! ABD savaş uçakları indi, savaş gemisi yola çıktı

ABD'den savaş hazırlığı! Uçaklar indi, savaş gemisi yola çıktı