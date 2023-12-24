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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

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Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in (25) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.

Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem'in (25) acı haberi, Gaziantep'teki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Eyüpsultan Mahallesi'nde yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin babası Mehmet (60) ile annesi Ayişe İyem (71) ve 8 kardeşi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine akın etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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