Gaziantep'e Gazi Unvanı'nın 105. Yılı Kutlandı

Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 105. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Kemal Çeber ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Törende, İstiklal Madalyası Vali Çeber ve diğer protokol üyeleri tarafından Türk bayrağına takıldı.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı'nın okuduğu tören, Gazilik beratı okunması ve halk oyunları gösterisiyle son buldu.

Törene AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, milletvekilleri, kurum amirleri, askerler, şehit ve gazi dernekleri üyeleri ile öğrenciler katıldı.