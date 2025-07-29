Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Kaplanlara Özel Menü Hazırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda barınan kaplanlara, Uluslararası Kaplan Günü'ne özel menü hazırlandı.

Kaplanları koruma konusunda farkındalığı artırmak için her yıl 29 Temmuz, Uluslararası Kaplan Günü olarak kutlanıyor. Bu kapsamda Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki kaplanlara özel menü oluşturuldu.

Buzlu kokteyllerle serinleyen kaplanlar, hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle havuzlarında vakit geçirdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda 10 kaplanın barındığını söyledi.

Kaplanlara özenle baktıklarını ifade eden Özsöyler, "Hepsinin yazlıkları ve kışlıkları mevcut. Bugün de onların Uluslararası Kaplan Günü'nü kutluyoruz. Onlar için özel menü hazırladık. Renkli et kokteylleri yaptık. Bu etkinlik ziyaretçilerin de çok hoşuna gidiyor." diye konuştu.