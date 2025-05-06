Özgür Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı

Özel'e yumruk atan saldırgan için mahkeme kararını 8 dakikada verdi
Saldırı sonrası ilk toplantı! Özel'in sözleri salonu ayağa kaldırdı

Saldırı sonrası kürsüyü yumruklayarak meydan okudu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Röportaj adı altında sokaklarda terör estiriyorlar

Erdoğan'dan törene damga vuran çıkış: Sokaklarda terör estiriyorlar
Ahmet Davutoğlu: Cumhurbaşkanı Erdoğan çağırırsa giderim

"Erdoğan çağırırsa giderim"

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeline Europass Hareketlilik Belgesi Verildi

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeline Europass Hareketlilik Belgesi Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Game Host Erasmus+ Projesi kapsamında yurt dışı eğitim hareketliliğini tamamlayan personeline Europass Hareketlilik Belgesi ve katılım sertifikası verdi. Eğitim, dijital oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma konularında gerçekleşti.

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik Belgesi??????? verildi

Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Game Host (Oyun Kurucu) Erasmus+ Projesinin yurt dışı eğitim hareketliliği Nisan 2025'te İspanya'nın Barselona kentine gerçekleştirildi.

Dijital oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma eğitimini başarıyla tamamlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine katılım sertifikası ve Europass Hareketlilik Belgesi verildi.

Personelin proje kapsamındaki eğitimden elde edilen doneleri, uygun metodlar ile mevcutta uygulanan eğitim ve iyileştirme çalışmalarına entegre etmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu'nun diploması üniversitenin veri tabanından silindi

İmamoğlu'nun diplomasıyla ilgili yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar

Tüyü bitmemiş yetimin hakkını işte böyle çalıyorlar
Nereden nereye! Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü

Bir dönemin en popüler isimlerindendi, AVM'lere kadar düştü
Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Kutlamalarda sahneye çıkacaktı! Takım şampiyon olmadan tutuklandı
'Aylık 500 bin lira gelirim' var diyen emeklinin sözleri olay oldu

"Aylık 500 bin lira gelirim" var diyen emeklinin sözleri olay oldu
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.