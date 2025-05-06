Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Personeline Europass Hareketlilik Belgesi Verildi
Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Game Host Erasmus+ Projesi kapsamında yurt dışı eğitim hareketliliğini tamamlayan personeline Europass Hareketlilik Belgesi ve katılım sertifikası verdi. Eğitim, dijital oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma konularında gerçekleşti.
Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik Belgesi??????? verildi
Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Game Host (Oyun Kurucu) Erasmus+ Projesinin yurt dışı eğitim hareketliliği Nisan 2025'te İspanya'nın Barselona kentine gerçekleştirildi.
Dijital oyun tabanlı öğrenme ve oyunlaştırma eğitimini başarıyla tamamlayan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personellerine katılım sertifikası ve Europass Hareketlilik Belgesi verildi.
Personelin proje kapsamındaki eğitimden elde edilen doneleri, uygun metodlar ile mevcutta uygulanan eğitim ve iyileştirme çalışmalarına entegre etmesi hedefleniyor.