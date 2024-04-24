Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü makamında ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öntürk, Başkan Şahin ve beraberindeki heyetle bir süre sohbet etti.

Açıklamada ziyaretteki konuşmasına yer verilen Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin tüm imkanlarıyla Hatay'ın yanında ve destekçisi olacağını belirtti.

Şahin, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Öntürk'ü kutlayarak görevinde başarılar diledi.

Başkan Öntürk de ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmak hedefiyle gece gündüz çalışmaya başladıklarını belirten Öntürk, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin deprem sonrası çalışmaları konusunda tecrübelerinden faydalanmak istediklerini kaydetti.