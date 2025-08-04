Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Öğrencilere Destek Mesajı

Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Öğrencilere Destek Mesajı
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, YKS sonrası üniversite tercih sürecinde öğrencilere ulaşım, barınma ve diğer destekler sağlamaya yönelik yeni adımlar attıklarını açıkladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonrası başlayan üniversite tercih sürecinde öğrencilerle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Şahin, Gaziantep'in dört üniversiteye ev sahipliği yaptığını bildirdi.

Gaziantep'in sosyal yaşam açısından da önemli imkanlar sunduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Öğrencilerin hem akademik hem de sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla ulaşım, barınma ve altyapı hizmetlerinde yeni adımlar attık. Daha önce 22 biniş desteği verdiğimiz sistemde abonelik sistemine geçiyoruz. Bunu sizlerle yeniden paylaşacağız. Ayrıca başkanım ben yurtta kalmak istiyorum diyorsanız yeterince yurdumuz var. Hem devlet hem özel yurdumuz var. Ben evde kalmak istiyorum diyorsanız öğrenci evlerimizde size gerekli destekleri verip gerekli indirimleri yapacağız. Sizin huzurlu, mutlu bir şekilde 'Öğrenci Dostu Gaziantep'te eğitiminizi tamamlamanız için her türlü desteği vereceğiz."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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