Gaziantep AFAD, İslahiye'deki 106'ncı Topçu Alayı'na arama kurtarma eğitimi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Gaziantep AFAD, İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verdi. Eğitim, olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesini artırmayı ve personelin bilgi ile becerilerini geliştirmeyi amaçladı.
Gaziantep AFAD ekiplerince İslahiye 106'ncı Topçu Alay Komutanlığı personeline enkazda arama kurtarma eğitimi verildi.
Olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, askeri personelin arama kurtarma konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.
Eğitimle afet durumlarında kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi de amaçlandı.
Gaziantep AFAD yetkilileri, afetlere hazırlık kapsamında eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: AA