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Askerlikte Gözünü Kaybetti, 40 Yıl Sonra Gazilik Unvanı Aldı

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Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevi sırasında kaza sonucu bir gözünü kaybeden Yahya Avşar, 40 yıl sonra gazilik ünvanı aldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde vatani görevi sırasında kaza sonucu bir gözünü kaybeden Yahya Avşar, 40 yıl sonra gazilik ünvanı aldı.

Tedavi sürecinin ardından 1986 yılında askerlikten terhis edilen Avşar, o tarihten bu yana yaşamını tek gözüyle sürdürdü.

Terhis sonrasında Devlet Demiryolları'nda göreve başlayan Avşar, gazilik haklarına ilişkin başvuru konusunda uzun yıllar herhangi bir girişimde bulunmadı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ile irtibata geçen Avşar, geçen yıl başvuru yaptı.

Yürütülen girişimlerle işlemleri yeniden gündeme alınan Avşar'ın, ilgili başvurularının tamamlanmasının ardından gazilik statüsü onaylandı.

Dernek binasında düzenlenen programda konuşan Kumartaşlı, Avşar'ın 1985'te Silopi'de jandarma er olarak askerliğini yaparken kaza geçirmesi sonucu sağ gözünü kaybettiğini söyledi.

Tedavisinin ardından Avşar'ın terhis edildiğini belirten Kumartaşlı, "Tedavisi 1986 yılında bitmiş. Bugüne kadar da hep bu şekilde tek gözüyle yaşamış. Resmi kurumda işe başladığı için gazilik başvurusu yapıp yapmamakta karasız kalmış ve müracaat etmemiş." dedi.

Geçen yıl ilgili yerlere müracaatları yaptıklarını ifade eden Kumartaşlı, şunları kaydetti:

"Bu hafta devletimiz tarafından gazi ünvanı verildi. 1986 yılında gözünü kaybetti. 2026 yılında gazilik haklarından yararlanmaya başladı. Yaklaşık 40 yıl sonra camiamıza ve ailemize katıldı. Devletimize ve milletimize Allah zeval vermesin."

Gazilik ünvanı alan Yahya Avşar ise "40 yıl önce müracaat edecektim. Nasip bugüneymiş. İsmail Başkan'a teşekkür ederim. Gazilik anlatılacak bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Kumartaşlı, Avşar'a gazilik beratını takdim etti, dernek rozetini yakasına taktı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay
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