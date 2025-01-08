Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 488. Yılı Kutlandı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, en önemli Osmanlı mirasları arasında yer alan tarihi Gazi Hüsrev Bey Medresesi'nin 488'inci kuruluş yılı dolayısıyla program düzenlendi.

Bosna Hersek'in en eski eğitim kurumu olan ve 488 yıldır aralıksız eğitime devam eden medresede düzenlenen programa Bosna Hersek İslam Birliği yetkilileri, medrese öğretmenleri, öğrencileri, eski mezunları ve davetliler katıldı.

Programda konuşan medresenin direktörü Cevad Pleh, özel ve değerli olan bu kurumun yüzyıllardır hizmet verdiğini söyledi.

Medresenin savaşlara rağmen her zaman eğitime devam ettiğini aktaran Pleh, "Bölgede çok çalkantılı, sıkıntılı seneler oldu ancak medrese ayakta kaldı. Bu, onun bu halk için ne kadar kritik ve hayati olduğunu kanıtlıyor." diye konuştu.

Saraybosna Müftüsü Nedzad Grabus ise buradan mezunu olduğu için gurur duyduğunu, medresenin daha uzun yıllar ayakta kalması için dua ettiğini belirtti.

Törende Grabus ve Saraybosna Üniversitesi Felsefe Fakültesi'nden Nevad Kahteran'a okula katkılarından dolayı hediye takdim edildi.

Programda medrese öğrencilerinden oluşan koro, ilahiler okudu.

Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Müslüman Boşnak ailelerin öncelikli tercihi

Osmanlı padişahlarından Sultan 2. Bayezid'in torunu Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından 8 Ocak 1537'de yaptırılan medrese yıllar içinde eğitim vermeye devam etti.

Eski Yugoslavya döneminde de eğitime ara vermeyen medrese, 1992-1995'teki Bosna Savaşı'nda şehir kuşatma altındayken de kapılarını kapatmadı.

Ülkenin en eski eğitim kurumu olan Gazi Hüsrev Bey Medresesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Müslüman Boşnak ailelerin öncelikli tercihleri arasında yer almaya devam ediyor. Diplomaları ülkedeki diğer lise diplomalarına denk olan medrese mezunları, medresedeki eğitimlerini tamamladıktan sonra ilahiyat fakültelerinin yanı sıra diğer fakültelerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.