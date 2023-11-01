Gazetecilik Meslek Örgütlerinden Tolga Şardan'ın Gözaltına Alınmasına Tepki: "Gazetecilik Suç Değildir.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazeteci Tolga Şardan’ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ÇGD, “Gazetecileri susturmaya yönelik faaliyetlerin toplum nezdinde hiçbir meşruluğu yoktur. Halkı bilgilendirmeyi temel amaç edinmiş her gazeteci, haber ve yorum üretmekten, yazmaktan asla vazgeçmeyecek” açıklamasını yaptı. TGC’den yapılan açıklamada ise “Gazetecinin görevi haber yapmaktır. Gazeteci halkın haber alma hakkının garantisidir. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz” denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) ve Sınır Tanımayan Gazeteciler, gazeteci Tolga Şardan'ın gözaltına alınmasına tepki gösterdi. ÇGD, "Gazetecileri susturmaya yönelik faaliyetlerin toplum nezdinde hiçbir meşruluğu yoktur. Halkı bilgilendirmeyi temel amaç edinmiş her gazeteci, haber ve yorum üretmekten, yazmaktan asla vazgeçmeyecek" açıklamasını yaptı. TGC'den yapılan açıklamada ise "Gazetecinin görevi haber yapmaktır. Gazeteci halkın haber alma hakkının garantisidir. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz" denildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ; T24 yazarı, gazeteci Tolga Şardan'ın "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını duyurdu. Basın meslek kuruluşları da Şardan'ın gözaltına alınmasına yaptıkları açıklamalarla tepki gösterdi.

ÇAĞDAŞ GAZETECİLER DERNEĞİ: "HALKI BİLGİLENDİRMEYİ TEMEL AMAÇ EDİNMİŞ HER GAZETECİ, HABER VE YORUM ÜRETMEKTEN, YAZMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEK"

ÇGD, Şardan'ın gözaltına alınmasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"İktidarın keyfi susturma uygulamalarının yasal dayanağı olarak geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren sansür yasası, görevini yerine getiren gazeteciler üzerinde bir cezalandırma aracı olarak uygulanmaya devam ediyor. Kamuoyuna "demokratikleştirici" bir yasa olarak sunulmaya çalışan bu yasanın hükümleri ilk günden bu yana kamuoyunun habere ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri haline gelmiştir. Sansür yasası yürürlüğe girdiği ilk günden bugüne, gazeteciler üzerinde keyfi baskı araçlarının kurumsallaşmasından, iktidarın tarafından istenmeyen her sesin 'kısılması'ndan başka bir işleve sahip olmamıştır.

Bugün, kendisine yasal dayanak bulunan bu hukuksuzluğa bir yenisi daha eklendi. Üyemiz, Gazeteci Tolga Şardan, 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Gazetecinin en temel amacı, haber ve yorum yoluyla halkı ve kamuoyunu bilgilendirmektir. Meslektaşımızın, son dönemde tartışılan bir konuda kamuoyunu aydınlatmak adına kaleme aldığı yazının ardından gerçekleşen bu gözaltı, görevini yapan gazeteciye 'görevini yapma' demekten başka bir şey değildir.

Bugün meslektaşımız Şardan'a yönelik gözaltı işlemine hangi yasal kılıf uydurulursa uydurulsun, gazetecileri susturmaya yönelik faaliyetlerin toplum nezdinde hiçbir meşruluğu yoktur. Halkı bilgilendirmeyi temel amaç edinmiş her gazeteci, haber ve yorum üretmekten, yazmaktan asla vazgeçmeyecek. Gazetecilikten vazgeçmeyen her meslektaşımızın yanında olduğumuzu bildiririz. Gazeteci Tolga Şardan'ı derhal serbest bırakın!"

TÜRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ: "GAZETECİ HALKIN HABER ALMA HAKKININ GARANTİSİDİR. GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Tolga Şardan'ın da üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gazetecinin halka karşı sorumluluğu, başta işverenine ve kamu otoritelerine karşı olmak üzere, öteki tüm sorumluluklardan önce gelir. Gazeteciyi mesleğin temel ilkeleri ve özgürlükçü demokrasi kaygıları yönlendirir. Gazetecilerin sürekli gözaltı uygulamasıyla baskı altına alınmaya, sindirilmeye çalışılması halkın haber alma hakkının engellenmesidir. Bu tutumu protesto ediyoruz. Son olarak T24 yazarı üyemiz Tolga Şardan'ın 'MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu yargı raporu'nda neler var?' başlıklı yazısı gerekçe gösterilerek gözaltına alındığını öğrendik. Gazetecinin görevi haber yapmaktır. Gazeteci halkın haber alma hakkının garantisidir. Gazetecilik suç değildir. Meslektaşımızın bir an önce özgür bırakılmasını istiyoruz."

SINIR TANIMAYAN GAZETECİLER: "ŞARDAN HALKIN BİLMESİ GEREKENİ YAZDI, GÖREVİNİ YAPTI"

Sınır Tanımayan Gazeteciler temsilcisi Erol Önderoğlu da X (Twitter) hesabından, "T24 yazarı ve gazeteci Tolga Şardan'ın 'yargıda yolsuzluk' iddialarıyla ilgili devletin nihayet harekete geçtiğini aktaran yazısından gözaltına alınması kabul edilemez. Şardan halkın bilmesi gerekeni yazdı, görevini yaptı, bırakılmalıdır" açıklamasını yaptı.