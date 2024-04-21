Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar Konferansı

(ANKARA) - Basın meslek örgütleri önümüzdeki hafta Ankara'da düzenlenecek "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlıklı konferansla bir araya gelecek. Meslek örgütleri tarafından "sansür yasası" olarak nitelenen yeni Basın Kanunu çerçevesinde yaşanan sorunlar, dezenformasyon suçlamaları, gazetecilerin çalışma yaşamı ve hakları, yapay zeka uygulamaları, Filistinli gazetecilerle ve tutuklanan basın çalışanlarıyla dayanışma gibi konular kıdemli gazeteciler, hukukçular ve akademisyenler tarafından iki gün boyunca ele alınacak.

Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan duyuruya göre, Gazeteciler Cemiyeti'nin Avrupa Birliği finansal desteği ile yürüttüğü Medya için Demokrasi/Demokrasi için Medya Projesi kapsamında 26-27 Nisan 2024 tarihlerinde Ankara'da "Medya Konferansı" yapılacak. "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" başlığıyla yapılacak konferans ve çalıştay, Medya Dayanışma Grubu adıyla bir araya gelen Basın Konseyi, Çağdaş Gazeteciler Derneği, DİSK Basın-İş, Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber Sen, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından düzenlenecek.

Meslek örgütlerinin sosyal medya hesaplarından da duyurulan "Gazeteciliğin Dönüşümü ve Arayışlar" etkinliğinin ilk günü olan 26 Nisan Cuma günü paneller ve konuşmaların olduğu konferans, ikinci günü olan 27 Nisan Cumartesi günü ise Basın Kanunu ve Basın İş Kanunu'nun ele alınacağı çalıştay oturumları yapılacak. Türkiye Barolar Birliği'nin Ankara Balgat'ta bulunan Konuk Evi Litai Otel'de gerçekleşecek etkinlik, alanın tüm ilgililerinin katılımına açık olacak ve Zoom programıyla internet üzerinden takip edilebilecek.

ANKA Haber Ajansı kurucularından duayen gazeteci Altan Öymen ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu Genel Sekreteri Ricardo Gutierrez'in de katılacağı konferansta açış konuşmalarının ardından Filistinli gazeteci Hasan Tahravi söz alacak. Ardından üç ayrı oturumla gazeteciliğin güncel sorunları ele alınacak. İlk gün " Yapay Zeka ve Medya", " Gazeteciliğin Zorlaşan Koşulları", "Medya ve Kadın", "Yeni Medya Araçlarıyla Değişen Habercilik", "Medya ve Hukuk", "Uzman Gazeteciliği Neden Yok Oldu" başlıklarında sunum ve konuşmaların yapılacağı etkinlik, ikinci gün çalıştay oturumlarıyla sürecek.

Çalıştay oturumlarında gazetecilik mesleğinin değişen tanımı, yasal dayanakları, dünya örnekleri ve basında çalışma yaşamı mevzuatı ele alınacak. İki ayrı grup halinde, üç çalıştay oturumu düzenlenecek ve "Meslek olarak Gazetecilik", "Gazeteciliğin Yasal Durumu- Medya Yasası Çerçevesi", "Gazetecinin çalışma yaşamı ve ihtiyaçları- İş Kanunu Çerçevesi" başlıkları irdelenecek. Çalıştaya iş hukuku uzmanları ve avukatlar, sahadan gazeteciler ve iletişim akademisyenleri katılacak. Ayrıntılı programa ve katılım formuna www.media4democracy.org internet sitesinden ulaşılabiliyor.