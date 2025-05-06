Gazetecilere Silahlı Örgüt Üyeliği İddiası: İddianame Hazırlandı

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteciler Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, "silahlı örgüt üyeliği" suçundan cezalandırılmaları istendi. Gazeteci Akdeniz ve Tar'ın, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri, iddianamede delil niteliğinde sunuldu.

Gazeteci Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi, PKK/KCK silahlı terör örgütüne bağlı olduğu iddia edilen HDK soruşturması kapsamında yaklaşık iki ay önce tutuklanmıştı. Gazeteciler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. İddianamede, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün talimatı ile kurulan HDK içerisinde görev aldığı, görüş ve fikirlerini benimsediği, örgüt adına ve örgüt lehine eylem ve etkinlikler düzenlediği, örgüt hiyerarşi içerisinde hareket ettiği, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hedef ve çıkarları doğrultusunda eylemlerinin tespit edildiği" iddiaları yer aldı.

Gezi eylemleri de iddianamede

Ercüment Akdeniz hakkında iddianamede "Taksim Yayalaştırma ve Gezi Parkı projeleri aleyhine eyleme 29/06/2013 günü katıldığı, grupla birlikte bir düzen içerisinde hareket ettiği" denildi. Suçlamayla ilgili Akdeniz'in ise "Bana gösterilen fotoğraflarda işaretlenen şahıs benim. Yine şunu hatırlatmak isterim ki bahsi geçen dönemde emniyet ve yargı organlarında çok sayıda FETÖ/PDY elemanı bulunduğu için bu tespitlerin fotomontaj olma ihtimalinden şüpheleniyorum. Bana gösterdiğiniz ikinci fotoğraf Gezi eylemleri başlamadan önce barışçıl eylem hakkımızı kullanıp sanat çevreleriyle Gezi Parkına gittiğimiz ve basın açıklamasından sonra meydandan dağıldığımız güne aittir." dediği öğrenildi.

"Ben gezi eylemlerine katılmak için kimseden talimat almadım"

Akdeniz'in iddianameye giren Gezi eylemleri hakkındaki ifadesi şöyle:

"Benim buraya gitme sebebim tamamen parktaki ağaçların sökülmemesi ile alakalıydı. Bana göstermiş olduğumuz son fotoğraf ise emniyet güçlerinin parka müdahale edip parkı boşalttıktan sonra emniyet müdürleri ile şiddetin olmaması ve eylemin barışçıl sona ermesi için kurum temsilcileri ile birlikte yaptığımız müzakerelerdir. O esnada herhangi bir gözaltı işlemi olmamıştır. Bana gösterilen ilk fotoğraftaki kare ise eylemler bittikten, valilik yasağı kalktıktan sonra Taksim Meydanı'na gittiğimiz güne aittir. O gün emniyet güçleri tarafından 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlaması ile gözaltına alındım daha sonraki adli süreçte bu dosyadan beraat ettim. Ben Gezi eylemlerine katılmak için kimseden talimat almadım, katılım amacım demokratik ve barışçıl eylem kullanarak taleplerimi dile getirmekti."

Gazetecilerin telefon görüşmeleri delil olarak sunuldu

Ercüment Akdeniz ve Yıldız Tar'ın, basın açıklamaları ve gösteri yürüyüşlerini haberleştirmeye ilişkin yaptıkları telefon görüşmeleri, iddianamede HDK üyeliğine delil niteliğinde sunuldu.

Savcılık, sanıkların Türk Ceza Kanunu'nun 314/2 maddesi uyarınca "silahlı örgüt üyeliği" suçlamasıyla, beş yıldan on yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Ayrıca, Terörle Mücadele Kanunu'nun 3, 5. maddeleri uyarınca da artırımlı ceza talep edildi.