Gazetecilere Gözdağı Uygulamaları Protesto Edildi

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın, sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine tepki gösterdi. ÇGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yine meslektaşlarımız sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alınarak emniyete götürüldüler. Haklarında açılan binlerce soruşturma örneğinde olduğu gibi gazeteciler çağrıldıkları zaman ifadeye gitmektedir. Bu uygulamalar, sadece bugün gözaltına alınan meslektaşlarımızı değil, gazetecilik mesleğini yıpratmayı amaçlamakta, tüm basın mensuplarına gözdağı niteliğindedir. Son dönemde artan 'fiili gözaltı' denilen bu uygulamalara son verilmelidir."