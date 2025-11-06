Haberler

Gazetecilere Gözdağı Uygulamaları Protesto Edildi

Güncelleme:
Çağdaş Gazeteciler Derneği, gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmesine tepki gösterdi, basın mensuplarına yönelik fiili gözaltı uygulamalarının sona ermesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği'nden, gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine ilişkin olarak yapılan açıklamada, "Bu uygulamalar, sadece bugün gözaltına alınan meslektaşlarımızı değil, gazetecilik mesleğini yıpratmayı amaçlamakta, tüm basın mensuplarına gözdağı niteliğindedir. Son dönemde artan 'fiili gözaltı' denilen bu uygulamalara son verilmelidir" denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD), gazeteci Şaban Sevinç ve Yavuz Oğhan'ın, sabah saatlerinde ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube'ye götürülmesine tepki gösterdi. ÇGD'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yine meslektaşlarımız sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alınarak emniyete götürüldüler. Haklarında açılan binlerce soruşturma örneğinde olduğu gibi gazeteciler çağrıldıkları zaman ifadeye gitmektedir. Bu uygulamalar, sadece bugün gözaltına alınan meslektaşlarımızı değil, gazetecilik mesleğini yıpratmayı amaçlamakta, tüm basın mensuplarına gözdağı niteliğindedir. Son dönemde artan 'fiili gözaltı' denilen bu uygulamalara son verilmelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
