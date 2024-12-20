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Gazetecilerden 'Geçinemiyoruz' Eylemine Engel Kınaması

Gazetecilerden 'Geçinemiyoruz' Eylemine Engel Kınaması
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Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara'da 'Geçinemiyoruz' eyleminde gazetecilere yönelik engellemeleri ve sözlü şiddeti kınadı. Açıklamada, basın özgürlüğünün giderek çiğnendiği vurgulandı ve yetkililere çağrıda bulunuldu.

(ANKARA) - Çağdaş Gazeteciler Derneği, Ankara'da "Geçinemiyoruz" eylemini takip eden gazetecilerin maruz kaldığı engelleme ve sözlü şiddete ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Türkiye'de basın özgürlüğü her geçen gün başka bir kurum, yetkili veya siyasi tarafından çiğnenmektedir ve buna sessiz kalanlar, bu hukuksuzluğun ortağıdır. Bu hukuk tanımazlığa derhal son verin" denildi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, birçok kurumun Ankara'da "Halk İçin Bütçe, Demokratik Türkiye" çağrısıyla yapmak istediği basın açıklamasında gazetecilerin engellemelere ve sözlü şiddete maruz kalmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Polisin Ankara'daki 'Geçinemiyoruz' eylemine yaptığı müdahalede gazetecilerin engellenmesi ve Halk TV Kameramanı Aşkın Özdemir'in sözlü şiddete maruz bırakılması açık bir hukuksuzluk ve basın düşmanlığıdır. Yetkililere sesleniyoruz: Gazetecilere yönelik bu saldırılara son vermek zorundasınız. Türkiye'de basın özgürlüğü her geçen gün başka bir kurum, yetkili veya siyasi tarafından çiğnenmektedir ve buna sessiz kalanlar, bu hukuksuzluğun ortağıdır. Bu hukuk tanımazlığa derhal son verin."

Kaynak: ANKA / Güncel
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