Gazeteciler Filistin İçin Canlı Yayın Nöbetinde

Gazeteciler Filistin İçin Canlı Yayın Nöbetinde
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TÜBAF Genel Başkanı Sinan Burhan, 60 gazetecinin, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek amacıyla 31 Mayıs'ta 24 saat sürecek ortak canlı yayın yapacağını duyurdu.

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Genel Başkanı Sinan Burhan, 60 gazetecinin, İsrail'in Filistin'de uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto etmek amacıyla 31 Mayıs Cumartesi saat 12.00'den itibaren 24 saat sürecek ortak canlı yayın yapacağını bildirdi.

Burhan, "Gazeteciler Filistin İçin Canlı Yayın Nöbetinde: Filistin İçin Sessiz Kalma" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, TÜBAF öncülüğünde, Filistin'de yaşanan zulme dikkati çekmek amacıyla 60 gazetecinin 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetinde olacağını ifade etti.

Yayınlarla, İsrail'in uyguladığı insanlık dışı politikaların protesto edileceğini aktaran Burhan, 31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00'de Sultanahmet Meydanı'nda başlayacak programın 24 saat boyunca süreceğini ve 1 Haziran Pazar saat 12.00'de sona ereceğini belirtti.

Burhan, "Türkiye'nin önde gelen medya kuruluşları ve 20 Anadolu medyasından ortak canlı yayınla Filistin'e ses olacağız, insanlığa ses olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ortak yayınlara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Faruk Acar ve Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal'ın da konuk olarak katılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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