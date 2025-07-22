Gazeteciler Basın Özgürlüğü İçin Bir Araya Geldi

Gazeteciler Basın Özgürlüğü İçin Bir Araya Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, gazeteciler bir araya gelerek basın özgürlüğü mücadelesini ve meslek yasası ihtiyacını vurguladılar.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Akdeniz Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikte, gazeteciler bir araya geldi.

Muratpaşa ilçesindeki bir restoranda düzenlenen kahvaltıya, ÇGD Akdeniz Şube Başkanı Ceren Deniz ile yönetim kurulu üyeleri, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş, ulusal ve yerel basın temsilcileri ile kentte görev yapan gazeteciler katıldı.

Deniz, burada yaptığı konuşmada, 24 Temmuz'un basın özgürlüğü için mücadele günü olduğunu söyledi.

Türk basınında sansürün 24 Temmuz 1908'de kaldırıldığını hatırlatan Deniz, "117 yıl önce başlayan asırlık mücadeleyi sürdürüyoruz." dedi.

AGC Başkanı Taş da acilen basın meslek yasasına ihtiyaç duyulduğunu belirterek, çıkarılacak yasada gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğinin kapsamlı şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Tüm meslek gruplarında belirli eğitim ve kriterler olduğunu vurgulayan Taş, "Önüne gelenin internet sitesi açtığı bir pozisyonda olması bizi üzüyor. Çünkü gazeteciler, toplumun önemli, özel insanlarıdır. Eczacı, avukat eğitimini almadan nasıl iş yerini açamıyor, görevine başlayamıyorsa gazeteci olmanın da belirli kriterleri olmalıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Güncel
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor

Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne olmaya hazırlanan İrem Helvacıoğlu, karnı burnunda son halini paylaştı

Karnı iyice belirginleşti! Ünlü oyuncu doğum için gün sayıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.