Savcılık, Gazeteci Zafer Arapkirli İçin Ceza İstedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - Sosyal medya paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla yargılananan BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli için savcılık esas hakkında mütalaasında, "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla hakkında dava açılan BirGün yazarı gazeteci Zafer Arapkirli'nin yargılanmasına, İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nce devam edildi. Duruşmada Arapkirli'nin müdafii Kemal Aytaç hazır bulunurken, Arapkirli katılmadı.

Esas hakkında mütalaasını sunan duruşma savcısı, Arapkirli'nin "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını istedi. Avukat Aytaç, mütalaaya itiraz etti. Bir sonraki duruşma, mütalaaya karşı beyanların alınması için 3 Mart'a ertelendi.