Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
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Bir süredir kanserle mücadele eden 69 yaşındaki gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Gazi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda akciğer kanserine yakalanan ve hastanede tedavi gören gazeteci-yazar Nihat Genç, tedavi gördüğü Ankara Gazi Hastanesi'nde 69 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir yoğun bakımda tedavisi devam eden Genç'in Veryansın TV'deki çalışma arkadaşı Erdem Atay, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Hayatını vatana ve cumhuriyete vakfeden büyük savaşçı, gerçek aydın, yazar Nihat Genç hakkın rahmetine kavuştu" ifadelerine yer verildi.

3 HAZİRAN'DA ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Yaşam savaşını kaybeden Genç, 3 Haziran'da entübe edilip solunum cihazına bağlanmıştı.

Gazeteci-yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

NİHAT GENÇ KİMDİR?

Nihat Genç, 1956 yılında Trabzon'un Faroz semtinde doğmuş, keskin dili ve eleştirel üslubuyla tanınan bir gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır. Eğitim hayatına Trabzon Ticaret Lisesi'nde başlayan Genç, daha sonra İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu'na kayıt yaptırmış, ancak siyasi nedenlerle bu okullardan ayrıldı. 1983 yılında Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksekokulu'ndan mezun olduktan sonra Sağlık Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı'nda toplam dokuz yıl memur olarak görev yaptı.

Genç, yazarlık kariyerine gençlik yıllarında gazete ve dergilerde teknik eleman olarak çalışarak başlamış, daha sonra Leman dergisinde yazıları yayımlandı. 1989 yılında ilk kitabı "Dün Korkusu"nu yayımlamış, ardından "Bu Çağın Soylusu", "Ofli Hoca / Şeriatta Ayıp Yoktur", "Köpekleşmenin Tarihi", "Modern Çağın Canileri" ve "Veryansın" gibi birçok eser kaleme aldı. Eserlerinde genellikle toplumsal meseleler, siyasi olaylar ve gündelik hayatın ironik yönlerine değindi.

Televizyon kariyerinde ise 2003-2008 yılları arasında Sky Türk'te "Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok?" programını sundu, daha sonra Avrasya TV'de "Nihat Genç ile Veryansın", Halk TV'de "Nihat Genç Ko-nu-şu-yor!" ve Ulusal Kanal'da "Nihat Genç ile Ver-yansın" programlarını yaptı. 2019 yılında Oda TV ile yaşadığı fikir ayrılıkları sonucunda ayrılarak YouTube üzerinde "Veryansın TV" adlı kendi kanalını kurdu ve burada programlar yaparak güncel olayları yorumladı.

Nihat Genç, evli ve bir çocuk babasıdır. 69 yaşında olan Genç, bir süredir dördüncü evre akciğer kanseriyle mücadele ediyordu. Entübe edilerek yoğun bakımda tedavi gören Genç, 4 Temmuz günü hayata gözlerini yumdu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıinfo:

Allah rahmet eylesin. Değeri bilinmemiş bir vatan aşığı idi

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Haber YorumlarıÇakır Aslan:

Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıUğur Onur:

Güzel insandı.Yattığı yerden rahat etsin.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Allah rahmet eylesin...

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Haber Yorumlarıdoğrucudavut:

Kitapları yazdıkları o kadar değerli ki.. satılmamış bir kalem erbabıydı. "Kimsiniz lan siz" diyerek vatanı namusu haysiyeti savunması onurlu yaşamı örnektir.

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