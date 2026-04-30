Gazeteci Tolga Şardan'a Beş Ay Hapis Cezası

(İSTANBUL) - Gazeteci Tolga Şardan iki ayrı davada hakim karşısına çıktı. Şardan, yargıdaki usulsüzlüklerle ilgili MİT raporunu konu alan yazısına ilişkin ilk davada dezenformasyon suçlamasından beraat ederken, "devletin yargı organlarını aşağılama" suçundan beş ay hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Şardan, ikinci davaya konu olan "Jandarmada 'yasak aşk' skandalı Tuğgeneral emrindeki evli kadın subayı hamile bıraktı" başlıklı yazısından beraat etti.

Gazeteci Tolga Şardan, İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde iki ayrı davadan hakim karşısına çıktı. Şardan, yargıdaki usulsüzlüklere ilişkin MİT raporunu konu alan yazısına ilişkin davada yaptığı savunmada, "Mesleki olarak gündeme getirdiğim konuyla ilgili o tarihten bu tarihe yaşananlar ortada. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Şardan'ın avukatları, Türk Ceza Kanunu'nun dezenformasyon suçlamasını düzenleyen 217/A maddesine işaret ederek, "217/A'nın ifade ve basın özgürlüğü üzerinde baskı yaratır hale geldiğini" savundu. Avukatlar, "Müvekkilin yargı makamlarını hedef alma kastı yoktur" ifadelerini kullandı. Savunmada iki ayrı suçlama yönünden beraat talep edildi.

Şardan, dezenformasyon suçlamasından beraat ederken, "devletin yargı organlarını aşağılama" suçundan beş ay hapis cezası aldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

"Kurumları alenen aşağılayan ben değilim, bu olayları gerçekleştiren personeldir"

"Jandarmada 'yasak aşk' skandalı" başlıklı yazıya ilişkin ikinci davada Şardan, "Bunu kamu yararı olarak gündeme getirdim. Gazeteci olarak hiçbir zaman karar vericileri ya da içindekilerle aynı kulvarda değildim. Herhangi bir rekabetim yok. Onlarla ilgili özel bir hukukum yok" dedi."

Haberde olayın geçtiği ili özellikle yazmadığını belirten Şardan, "Ben olayın geçtiği ili bile yazmadım… Bu yazılanlara ilişkin herhangi bir tekzip yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Şardan, suçlamalara ilişkin olarak, "Kurumları alenen aşağılayan ben değilim, olayların içindeki kurum personelidir. Kurum personeli çok yakışıksız şeyler gerçekleştirmiştir. Önünüzdeki dosyada bunların bazılarını ben kaleme aldım. Ben bunları yazarken utandım, gündeme getirirken utandım. Fakat bu yetkililer, bu personel bu olayları gerçekleştirmekte utanmadıysa bunun hesabı da bana sorulmaz. Kurumunu aşağılayan kendi üniformalı personelidir" diyerek gazetecilik yaptığını savundu.

Savunma avukatları da aynı yazı nedeniyle daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini hatırlattı. Avukatlar, "Bir kişi aynı fiilden dolayı birden fazla kez yargılanamaz" dedi.

Avukatlar ayrıca, "Gazeteci kamuoyunu bilgilendirmekle yükümlüdür. Yazılanlar değil, varsa fiilleri gerçekleştirenler sorgulanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Mahkeme, ikinci davada "suçun unsurlarının oluşmadığı" gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Kaynak: ANKA