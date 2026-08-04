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Gazeteci Tahir Sarıkaya, Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alındı

Gazeteci Tahir Sarıkaya, Cem Küçük soruşturmasında gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı, Sarıkaya'nın banka hesaplarında yüksek tutarlı para girişleri olduğunu ve bir kısmının kripto hesaplara aktarıldığını açıkladı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sarıkaya'nın banka hesaplarında yüksek tutarlı para girişleri bulunduğu, bu paranın bir bölümünün kripto hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen Cem Küçük soruşturması kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Adalet Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında Sarıkaya'nın banka hesaplarında yüksek tutarlı para girişleri ve transferleri bulunduğu, söz konusu transferlerin bir bölümünün kripto para hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.

Aynı soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınan Cem Küçük de 1 Ağustos'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: ANKA
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