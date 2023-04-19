Gazeteci Serdar Akinan Savcılıkta İfadesi Alındıktan Sonra Adli Kontrolle Serbest Bırakıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bu sabah gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen gazeteci Serdar Akinan, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

SİNEM NAZLI DEMİR

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde bu sabah gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne getirilen gazeteci Serdar Akinan, savcılıkta verdiği ifadenin ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

Gazeteci Serdar Akinan, bu sabah saat 05.00 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde gözaltına alındı. Akinan, gözaltına alınmasını Twitter hesabından duyurdu. Akinan, öğlen saatlerinde polis ekiplerince İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ne getirildi. Emniyette ifade veren Akinan, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Akinan, yaklaşık 9 saat ifade verdi. Savçcılık, gazeteci Akinan'ı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Avukat Serkan Günel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, müvekkili Serdar Akinan'ın, siyaset-sermaye-mafya ilişkileriyle ilgili yaptığı ifşalarıyla gündemde olan Diyarbakırlı Muhammed Yakut ile ilgili YouTube kanalında yayınladığı röportaj nedeniyle 'tehdit', 'halkı yanıltıcı bilgi yayma' suçlamasıyla gözaltına alındığını öğrendiklerini duyurmuştu.