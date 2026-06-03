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Gazeteci Reha Muhtar'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderilecek

Gazeteci Reha Muhtar'ın Cenazesi İstanbul'a Gönderilecek
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Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci Reha Muhtar'ın cenazesi Ebru Dizdaroğlu tarafından teslim alındı. Cenaze yarın İstanbul'da toprağa verilecek.

CENAZESİ TESLİM ALINDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren gazeteci Reha Muhtar'ın cenazesi Ebru Dizdaroğlu tarafından hastaneden alındı. Cenazesinin akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

Öte yandan, Reha Muhtar'ın cenazesinin yarın ikindi namazının ardından Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde kılınacak namaz sonrası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği bildirildi.

Fırat AKAY/BODRUM, (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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