Üye Girişi
Haberler
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
HTŞ lideri Colani'nin ABD'den tek bir isteği olmuş
HTŞ lideri Colani ABD'den tek bir şey istemiş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş
Esad'ın kaçmadan önceki son sözleri bakın ne olmuş!
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu
Bir zamanlar öğrencisiydi, şimdi Suriye'de bakan oldu

Gazeteci Özlem Gürses'e Ev Hapsi ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı

Gazeteci Özlem Gürses'e Ev Hapsi ve Yurt Dışına Çıkış Yasağı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Youtube kanalında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

(İSTANBUL) Youtube kanalındaki bir ifadesi nedeniyle "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen gazeteci Özlem Gürses hakkında ev hapsi kararı verildi, yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

"TV OZ" isimli Youtube kanalında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri anlatırken kullandığı bir ifade nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Özlem Gürses dün akşam Ankara'da gözaltına alınmıştı. Sabaha karşı İstanbul'a, Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü binasına getirilen Gürses, öğleden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılığa ifade veren Gürses, "devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlamasıyla TCK'nın 301/2 maddesinden tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Adalet Bakanlığı'ndan alınan izinle hakkında 301/2'den işlem yapıldığı belirtilen Özlem Gürses hakkında Nöbetçi Mahkeme ev hapsi kararı verdi. Ayrıca yurdışına çıkış yasağı konuldu.

Kaynak: ANKA / Güncel
img

Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
img

Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
img

Gözaltındaki Özlem Gürses'in ilk ifadesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da deprem! Şiddeti küçük ama korkuttu
Beşiktaş, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı
Beşiktaş'ta kan kaybı sürüyor
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'na sunuldu
Türkiye'ye yaptırım teklifi ABD Senatosu'nda!
İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
SMA'lı kızı için toplanan paraları gece kulübünde harcadı
Fransa'da terör örgütü sempatizanları Türk gençlerine saldırdı
PKK sempatizanları, havalimanında Türk gençlerine saldırdılar
Zehra Güneş mini elbisesiyle ortalığı salladı
Mini elbisesiyle ortalığı salladı

Son Dakika Haberleri

Beşiktaş Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Alanyaspor geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Beşiktaş Alanyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Beşiktaş Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı! 2025 memur maaşları ne kadar olacak? Kesin maaşlar belli oldu Asad Hasan El Şibani kimdir? Beşiktaş Alanyaspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Alanyaspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Cumartesi günü hangi diziler var? 21 Aralık Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bein Sports CANLI izle! (BEŞİKTAŞ ALANYASPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki 22 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota ZAM veya indirim var mı, gelecek mi? 22 Aralık Pazar yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 22-23 Aralık Sultangazi, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.