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Gazeteci Nazlı Ilıcak tahliye edildi

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2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan ve 2 yıl 6 aylık cezasının istinafta onanmasının ardından 4 Aralık'ta cezaevine giren gazeteci Nazlı Ilıcak, tahliye edildi.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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