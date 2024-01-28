Gazeteci Nazlı Ilıcak tahliye edildi
2016 yılında yazdığı bir yazı nedeniyle yargılanan ve 2 yıl 6 aylık cezasının istinafta onanmasının ardından 4 Aralık'ta cezaevine giren gazeteci Nazlı Ilıcak, tahliye edildi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
AK Parti'nin Diyarbakır adayının zor anları! Simitçi çocuğa 100 TL verip "Hepsini dağıt" dedi ama hiç beklemediği bir yanıt aldı
Seçim öncesi bomba iddia: En düşük emekli maaşı 17 bin TL seviyesine çıkarılacak
İstanbul Sarıyer'deki İtalyan kilisesine silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti, polis saldırganların peşinde
Yerel seçimlerde partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu
Atsa ilk 11'deki yeri garantiydi! Arda'nın kaçırdığı gol tüm Türkiye'ye saç baş yoldurdu
81 ilde dev denetim! Çakar lamba kullanan 807 sürücüye 5 milyon 196 bin lira para cezası uygulandı
İstanbul Boğazı'ndaki teknelerin 24 metrelik avlanma şartını ihlal ettikleri iddiası tartışma yarattı
Kilisede 1 kişiyi öldüren saldırganların görüntüsü ortaya çıktı
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye F-16 satışını onayladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Derdi, sessiz sedasız koltuğuna geri dönmek