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Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim

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Gazeteci Murat Ağırel, kızı ve eşi üzerinden tehdit edildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabında kendisine gönderilen mesajları yayınlayan Ağırel, "Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Murat Ağırel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ailesinin ve kendisinin tehdit edildiğini söyledi. Kendisine gelen mesajları paylaşan Ağırel, tüm ailesinin hedefte olduğunu belirtti.

Ağırel açıklamasında şunları söyledi: "Maalesef yine bir tehdidi ifşa edeceğim. Bu kez sadece ben değil, tüm ailem hedefte. Bir kişi, isim de vererek 'şayet o kişi ile röportaj yaparsam' 13 yaşındaki kızıma, eşime, kız kardeşlerime tecavüz edip; onları 'Narin gibi katledeceğini' söylüyor.

Bu sefer, milyonlarca yurttaş gibi benim ve tüm ailemin kimlik bilgilerini ele geçiren, yapay zekâ ile porno fotoğraf / video üretip şantaj yapan bir çetenin tehditleri ile uğraşıyorum. Adreslerimize kadar mahrem olması gereken tüm kişisel bilgilerimizin ellerinde olduğunu anladığım bu çete, ailemin tüm fertlerinin telefonlarına tehdit mesajları gönderiyor.

Mesajlarının bir kısmını paylaşıyorum… Emniyet Siber Suçlar bu kişilere hemen ulaşır isterse… Kayda geçsin diye paylaşıyorum. Biz gazetecilerin nasıl yaşadığını görün istiyorum."

Gazeteci Murat Ağırel'e eşi ve kızı üzerinden tehdit: Onları Narin gibi katledeceğim
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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