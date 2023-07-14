Gazeteci Merdan Yanardağ Hakkında İddianame Kabul Edildi

Televizyon programında yaptığı açıklamalar nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ hakkında 'Terör örgütü propagandası yapma' ve 'Suçu ve suçluyu övme' suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame kabul edildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Yanardağ, ilk kez 4 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.