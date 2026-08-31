Gazeteci Kemal Öztürk hakkında soruşturma

SAMANDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gazeteci Kemal Öztürk açıklama yaptı.

Gazeteci Kemal Öztürk, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet birimleri resmi tebligatı yaptılar. Basına gönderilen bilgilerde yazıldığı gibi Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermem isteniyor. Bir gözaltı işlemi yapılmadı. Yargının talebine uyarak gidip ifademi vereceğim. Daha sonra kamuoyuna tekrar açıklama yapacağım. İlgi gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı