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Gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi

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Samandağ Başsavcılığı'nın soruşturmasında gazeteci Kemal Öztürk, İstanbul'da ifade verdi. Şiddeti savunmadığını belirterek, sözlerinin çarpıtıldığını ve asıl hedefin Terörsüz Türkiye süreci olduğunu söyledi.

SAMANDAĞ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında soruşturma açılan Gazeteci Kemal Öztürk, ifade verdi.

Gazeteci Kemal Öztürk, Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek ifade verdi. Sanal medya hesabından açıklama yapan Öztürk, "İfademde, 30 yıllık gazetecilik hayatımda hiçbir zaman şiddeti savunan, halkı kin ve nefrete sevk eden tek satır cümlem olmadığını, söz konusu konuşmamda şiddet ve çatışma isteyenlere karşı Suriye devletinin aklı selimle davrandığını anlattığımı söyledim. Buna rağmen, art niyetli çevrelerin sözlerimi çarpıtarak başlattığı kampanya nedeniyle durumu yanlış anlayan, üzülen, travmaları tetiklenen iyi niyetli Alevi, Nusayri kardeşlerim varsa onlardan da özür dilediğimi söyledim. Katliam çağrısı yaptığım iddialarını şiddetle reddettim ve adliyeden ayrıldım" dedi.

'ASIL HEDEF TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE TERÖRSÜZ BÖLGE'

Asıl hedefin 'Kemal Öztürk' değil, Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge sürecini yıpratmak olduğunu belirten Öztürk, "Bugünden itibaren Güçlü Türkiye, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecini daha bir azimle ve istekle savunmak için çalışacağımın özellikle bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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