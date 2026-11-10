Gazeteci İsmail Saymaz'ın ev hapsi kaldırıldı, duruşma günü 7 Nisan 2027'ye verildi

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(ANKARA) - Gazeteci İsmail Saymaz, 10 Ekim'den bu yana 31 gündür devam eden ev hapsi tedbirinin kaldırıldığını açıkladı. Saymaz, "İstanbul 65'inci Asliye Ceza Mahkemesi ev hapsi tedbirimi kaldırıp 7 Nisan 2027'ye duruşma günü verdi. O gün beraat edeceğimize inanıyorum" dedi.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 10 Ekim'den bu yana 31 gündür devam eden ev hapsinin bugün son bulduğunu bildirdi.

Saymaz, şunları kaydetti:

"İstanbul 65"inci Adliye Ceza Mahkemesi ev hapsi tedbirimi kaldırıp 7 Nisan 2027'ye duruşma günü verdi. O gün beraat edeceğimize inanıyorum. Murat Ağırel, Şaban Sevinç, Mustafa Balcı, İsmail Arı ve Ali Tarakçı başta olmak üzere tutuklu gazetecilerin en kısa zamanda tahliyesini ümit ediyorum. Bugün ziyaretime gelen Avrupa Türk Gazeteciler Birliği'nden Yakup Dıvrak'ın şahsında destek veren ve dayanışma gösteren herkese teşekkür ederim."

Kaynak: ANKA