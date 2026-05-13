Haberler

Gazeteci İsmail Arı'nın İlk Duruşması 5 Haziran'da

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Halkı yanıltıcı bilgi yayma ve gizliliği ihlal suçlamalarıyla tutuklanan gazeteci İsmail Arı'nın ilk duruşması 5 Haziran'da yapılacak. Arı hakkında 2 yıl 3 aydan 8 yıl 3 aya kadar hapis cezası isteniyor.

(ANKARA) -"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarından hakkında hapis cezası istenen gazeteci İsmail Arı'nın ilk duruşması 5 Haziran'da görülecek.

52 gün önce tutuklanan BirGün Muhabiri İsmail Arı hakkında iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede, Arı'nın "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarından 2 yıl 3 aydan, 8 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Davada mahkeme tensip incelemesini tamamladı. Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağının değerlendirildiğini belirtilerek, gazeteci Arı'nın tutukluluk halinin devamına hükmetti. İlk duruşma, 5 Haziran'da saat 14.00'da görülecek.

Kaynak: ANKA
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çin'de korkunç iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar

Kan donduran iddia: Küçük çocuğu kaçırıp organlarını çaldılar
Beşiktaş'tan Xhaka hamlesi

Süper Lig devinden rakiplerini kıskandıracak transfer: Xhaka!
'Fısfıs İsmail' oyuncu Alp Balkan'ın cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı: Keşke tanımasaydım

"Fısfıs İsmail" yakın dostunun cenaze töreninde: Keşke tanımasaydım
Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi

Türkiye'de en çok sipariş edilen 10 ürün! Bir numara tüm zamanların favorisi
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Uganda Cumhurbaşkanı Museveni törene kurşun geçirmez cam fanus içinde katıldı

Can korkusu bu olsa gerek! Ülkenin lideri törene böyle katıldı
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!