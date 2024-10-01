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Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Hayatını Kaybetti

Gazeteci Güneri Cıvaoğlu Hayatını Kaybetti
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Uzun yıllar gazetecilik yapan Güneri Cıvaoğlu, 85 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cıvaoğlu, gazeteci, yazar ve televizyon sunucusu olarak unutulmaz bir iz bıraktı.

(İSTANBUL) - Gazeteci Güneri Cıvaoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz aylarda gittiği restoranda düşerek beyin kanaması geçirdiği belirtilen gazeteci, yazar, televizyon programcısı Güneri Cıvaoğlu'ndan (85) acı haber geldi. Civaoğlu, tedavisinin sürdüğü hastanede bu sabah yaşamını yitirdi. Yazarı olduğu Milliyet gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir, sosyal medya hesabından "Güneri ağabeyi kaybettik" mesajını paylaştı.

Kimdir?

Ankara'da 30 Temmuz 1939'da dünyaya gelen Güneri Cıvaoğlu; gazeteci, avukat, haber ve televizyon sunucusu görevlerinde bulundu. Ankara Üniversitesi'nde Hukuk Fakültesi öğrencisiyken çalışmaya başlayan Cıvaoğlu, Akis dergisi ve Yeni İstanbul gazetesinde muhabir olarak gazeteciliğe adım attı.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu'nun kuruluş sürecinde sabah haberlerini hazırlayan ekipte yer aldı. Strasbourg Üniversitesi'nde bir süre ekonomi okudu. Tercüman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini üstlendi. Güneş gazetesinin ortakları arasındaydı ve uzun süre genel yayın yönetmenliğini de yürüttü.

Sabah gazetesinde 1986-1996 yılları arasında köşe yazarlığı yaptı, Show TV'de yöneticilik üstlendi. Civaoığlu, 1996 yılından bu yana Milliyet gazetesinin başyazarıydı. Kanal D'de ana haber bülteninin sunuculuğunu yaptı. Aynı kanalda "Durum" başlıklı televizyon programını sunan Cıvaoğlu, "Şeffaf Oda" programı ile hafızalara kazındı.

Kaynak: ANKA / Güncel

Güneri Cıvaoğlu Kültür Sanat 3-sayfa Güncel Medya

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

Ünlü gazeteci Güneri Cıvaoğlu hayatını kaybetti

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