190 Gündür Tutuklu Bulunan Fatih Altaylı Hakkında Tahliye Kararı Verildi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla yargılandığı davadan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilen gazeteci Fatih Altaylı hakkında tahliye kararı verdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalındaki programında söylediği bazı sözleri gerekçe gösterilerek "Cumhurbaşkanına tehdit" suçlamasıyla 22 Haziran'da tutuklanarak Silivri'de bulunan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Altaylı'nın youtube kanalının erişime engellendiğini, 22. Dönem Milletvekili Emin Şirin'in konuk olduğu 5 Ağustos tarihli bölümünün yayından kaldırıldığını duyurmuştu. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan tutuklama kararın gerekçesinde 'milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması' ve 'suç işlenmesinin önlenmesi' ibareleri yer almıştı. Altaylı'nın tutukluluğunun 26. gününde hazırlanan iddianamede ise Altaylı hakkında 'Cumhurbaşkanına tehdit' suçlamasından 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası istenmişti.

Söz konusu davanın karar duruşmasında ise İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Altaylı'nın üzerine atılı suçtan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetmiş, hükümle birlikte "adli kontrollerin yetersizliği ve kaçma şüphesi" gerekçe gösterilerek Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına karar vermişti. Altaylı hükmün açıklanmasının ardından elindeki kağıtları havaya fırlatmış, karar izleyiciler tarafından yuhalanmıştı.

Bölge Adliye Mahkemesi tahliye kararı verdi

Altaylı'nın avukatları Metin Sinan Aslan, Emine Rezzan Aydınlıoğlu ve Ömer Teker tarafından yapılan istinaf başvurusu üzerine dosya, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nde esasa kaydedildi. Avukatları, tahliye talepli dilekçesini sundu. Dairece dosya üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda, "üzerine atılı suçun niteliği, delillerin toplanmış oluşu, kaçma şüphesinin bulunmayışı, yargılama neticesinde hakkında tesis edilen ceza miktarı, tutuklulukta geçirdiği süre ve dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek" Altaylı'nın tahliyesine karar verildi.