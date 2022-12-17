Gazeteci Ergin Konuksever Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden fotoğraf sanatçısı, eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu üyesi ve Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever, 85 yaşında hayata veda etti. Konuksever, Deniz Gezmiş'in herkesin hafızasına kazınan parkalı fotoğrafını çeken kişi olarak biliniyor.

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerinden fotoğraf sanatçısı, eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu üyesi ve Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever, 85 yaşında hayata veda etti. Konuksever, Deniz Gezmiş'in herkesin hafızasına kazınan parkalı fotoğrafını çeken kişi olarak biliniyor.

Türkiye'nin ilk savaş muhabirlerindendi, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaralanıp gazi oldu. 68 kuşağı öğrenci eylemlerini yakından takip etti, Deniz Gezmiş'in herkesin hafızasına kazınan parkalı fotoğrafını da o çekmişti. Gazeteci-yazar Ergin Konuksever 85 yaşında İstanbul'da yaşamını yitirdi.

TGC'den açıklamada, "Gazeteci ve foto muhabiri olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin de önceki yönetim kurulu üyelerinden, Onur Kurulu başkanlarından Ergin Konuksever'i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ergin Konuksever'i hiç unutmayacağız. Ailesinin ve basın topluluğumuzun acısını paylaşıyoruz" denildi.

Ergin Konuksever'in cenazesi, yarın Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KONUKSEVER'İN HAYATI

Ergin Konuksever 1937'de Samsun'da doğdu. Şişli Terakki Lisesi'nin ardından İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü bölümünden mezun olan Konuksever, 1956 yılında Vatan gazetesinde mesleğe adım attı. Vatan gazetesinde başladığı gazetecilik yaşamını Yeni Sabah, Hürriyet, Akşam, Günaydın, Cumhuriyet, Milliyet gazetelerinde sürdürdü. Konuksever, Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgali, İran-Irak, Arap-İsrail, ABD-Irak savaşlarında tarihi fotoğraflar çekti. 1968 kuşağının öğrenci eylemlerini, kanlı pazarı, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan ve arkadaşlarını, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı fotoğrafladı. Basın şeref kartı sahibi ve mesleki birçok ödülü bulunuyor. Konuksever, 1974 yılında Kıbrıs'a çıkarma yapan deniz piyade birlikleriyle Kıbrıs Adası'na ilk ayak basanlardandı. Kıbrıs'ta "İkinci Harekat"ın birinci günü ağır yaralanarak Rumların eline düştü. Yanında bulunan arkadaşı Adem Yavuz tedaviye getirildiği hastanenin bahçesinde askerler tarafından karnından vurularak şehit edildi. 27 Mayıs Hareketi, 22 Şubat ve 21 Mayıs olaylarının içinde yedek subay olarak bulundu.