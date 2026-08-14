Gazeteci Dürdane Kırçuval Son Yolculuğuna Uğurlandı

(ANKARA) - Bir dönem ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilciliği görevinde bulunan geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren gazeteci Dürdane Kırçuval, Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yunanistan'da ailesiyle birlikte tatildeyken geçirdiği kalp krizi sonucu 11 Ağustos'ta hayatını kaybeden gazeteci Dürdane Kırçuval, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Dürdane Kırçuval için Karşıyaka Mezarlığı'nda cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına, ailesi, yakınları, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Dürdane Kırçuval'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Kırçuval, Akdeniz Haber Ajansı, Ekonomik Panorama Dergisi ve Ulusal Basın Ajansı kurumlarında çalıştı. Kırçuval, ANKA Haber Ajansı İstanbul Temsilciliği görevinin yanı sıra Cumhuriyet, Hürriyet ve Dünya gazeteleri ile Anadolu Ajansı'nda çeşitli görevlerde bulundu. Yargı, siyaset ve ekonomi alanlarında deneyimi bulunan gazeteci Kırçuval, 2024 yılından itibaren Halk TV İstanbul Haber Müdürü olarak çalışıyordu.

Kaynak: ANKA