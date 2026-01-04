Haberler

Çorum-Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi

Güncelleme:
Gazeteci Cüneyt Özdemir'in 88 yaşındaki annesi Hamiyet Özdemir, 3 ay süren tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetti. Cenazesi Çorum'da düzenlenen törenle Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

GAZETECİ Cüneyt Özdemir'in hayatını kaybeden annesi Hamiyet Özdemir (88) Çorum'da toprağa verildi.

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Hamiyet Özdemir, 3 aydır tedavi gördüğü özel hastanede yaşamını yitirdi. Özdemir için bugün cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazı sonrası Çorum Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamiyet Özdemir, Hıdırlık Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenazeye Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Cüneyt Özdemir, babası Ahmet Özdemir, yakınları ve bazı basın kuruluşlarından meslektaşları katıldı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-ÇORUM-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
