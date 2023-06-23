Gazeteci Cüneyt Arcayürek, vefatının 8'inci yılında anıldı

Gazeteci Cüneyt Arcayürek, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı. Eşi Esin Arcayürek "Yokluğunu hep hissediyorum, hiç kaybolmuyor. Türkiye de en iyi gazetecilerinden birini tabii arıyor. Ama inşallah yenileri yetişecek. Her şey iyi olacak diye ümit ediyoruz" dedi. Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı da "Cüneyt Arcayürek meslektaşlarının örnek aldığı çok yönlü kalemiyle Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde pek çok siyasal, sosyal birçok olayın iç yüzünü kamuoyuna ayrıntılarıyla duyurmasını bilen bir meslek büyüğümüzdü. Bir anlamda Cüneyt ağabey yakın tarihimizin canlı bir tanığıdır. Gazeteciler Cemiyeti olarak onu her yıl daha da artan bir özlemle anıyoruz" diye konuştu.

Gazeteci-yazar Cüneyt Arcayürek, vefatının 8'inci yıldönümü dolayısıyla bugün Ankara Gölbaşı'ndaki mezarı başında anıldı. Arcayürek'in anmasına eşi Esin Arcayürek, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Savaş Kıratlı, Anayasa Mahkemesi Onursal Başkanı Yekta Güngör Özden, İsmet İnönü'nün kızı Özden İnönü Toker, Medya Ombudsmanı Gazeteci Faruk Bildirici ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Ayrıca Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de çiçek yolladı.

Esin Arcayürek, 23 Haziran 2015'te hayatını kaybeden eşi Cüneyt Arcayürek için "Yokluğunu hep hissediyorum, hiç kaybolmuyor. Türkiye de en iyi gazetecilerinden birini tabii arıyor. Ama inşallah yenileri yetişecek. Her şey iyi olacak diye ümit ediyoruz" dedi.

Daha sonra Cüneyt Arcayürek'in dostları da şunları dile getirdi:

SAVAŞ KIRATLI: Cüneyt Arcayürek meslektaşlarının örnek aldığı çok yönlü kalemiyle Türkiye'nin yakın tarihi içerisinde pek çok siyasal, sosyal birçok olayın iç yüzünü kamuoyuna ayrıntılarıyla duyurmasını bilen bir meslek büyüğümüzdü. Çok partili siyasal hayata geçtiğimiz 1950'li yıllardan sonra Türkiye'yi tanımak isteyen genç meslektaşlarımız da kaynak olarak Cüneyt ağabeye başvurmak zorundadırlar. Bir anlamda Cüneyt ağabey yakın tarihimizin canlı bir tanığıdır. Gazeteciler Cemiyeti olarak onu her yıl daha da artan bir özlemle anıyoruz.

YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN: Benim yakın bir dostumdur. İçtenlikli ve gerçekçi çabalarıyla basınımıza uzun yıllar yararlı hizmetleri dokunmuş bir arkadaşımızdır. Unutulması olanaksızdır. Ölüler biz andıkça yaşarlar.

FARUK BİLDİRİCİ: Her insan ölümlüdür ama biz gazeteciler bir yerde ölümsüzlüğe çalışıyoruz, ölüme karşı mücadele ediyoruz diye düşünüyorum. Her yazma çabamız biraz da o ölüme karşı mücadele, bence bunu en iyi yapanlardan bir tanesi de Cüneyt Arcayürek'ti. Cüneyt Arcayürek yakın tarihin tanığı. Evet Cüneyt Arcayürek burada, bedeni burada ama bence bu eserleriyle, tanıklığıyla yaşıyor. Genç gazeteci arkadaşlarımıza Cüneyt Arcayürek'in o yazma disiplinini öneriyorum.

ÖZDEN İNÖNÜ TOKER: Metin'in gazeteci arkadaşıydı ve ilk gazeteci olarak onu tanımıştım Metin'in arkadaşı olarak. Her zaman çok yakınımız oldu. 1955'te Metin'le evlendiğim zaman Cüneyt'i tanıdım, birkaç sene sonra da seni (Esin Arcayürek) gelinimiz olarak tanıdık, hep çok yakın olduk. Metin için Cüneyt her zaman tam gazeteci olan gazeteciydi, onu çok severdik.