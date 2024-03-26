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Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu Siirt'te Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Gazeteci Cumhur Kılıççıoğlu'nun (86) cenazesi, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kılıççıoğlu, bir süredir tedavi gördüğü İzmir'de dün hayatını kaybetti.

Siirt'e getirilen Kılıççıoğlu'nun cenazesi, Abdulkerim Sancak Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Zevye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kentte haftalık yayımlanan Mücadele Gazetesi'ni 62 yıl önce kuran ve sürekli basın kartı sahibi Cumhur Kılıççıoğlu, çeşitli basın kuruluşlarında da görev yapmıştı.???????

Kaynak: AA / Güncel

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