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Gazeteci Can Öztürk İçin Basın Meslek Örgütlerinden Ortak Açıklama

Gazeteci Can Öztürk İçin Basın Meslek Örgütlerinden Ortak Açıklama
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda kolluk kuvvetleri tarafından gözaltına alınan T24 Muhabiri Can Öztürk'ün serbest bırakılması için basın meslek örgütleri ortak açıklama yaparak, gazetecilere yönelik baskılara son verilmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda kolluk kuvvetleri tarafından darp edilerek gözaltına alınan T24 Muhabiri Can Öztürk'ün serbest bırakılması için basın meslek örgütlerince yapılan ortak açıklamada, "Halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilere yönelik bu baskı dalgasına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları haber yapmak için izlediği sırada kolluk kuvvetleri tarafından darp edilerek gözaltına alınan T24 Muhabiri Can Öztürk'ün serbest kalması için basın meslek örgütlerince ortak açıklama yapıldı. Basın Konseyi, DİSK Basın-İş, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, İzmir Gazeteciler Cemiyeti, KESK Haber-Sen, Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği ve Türkiye Gazeteciler Sendikası tarafından yapılan ortak açıklamada, şunlar kaydedildi:

"T24 Muhabiri, meslektaşımız Can Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestoları haber yapmak için izlediği esnada gözaltına alınmış, basın kartı elinden alınıp kırılmış, ardından boğazı sıkılarak ters kelepçe ile polis aracına bindirilmiştir.

Hiçbir insanın uğramaması gereken keyfi ve orantısız müdahale ile gözaltına alınan meslektaşımızın serbest bırakılmasını beklerken tutuklamaya sevk edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.

Polis kayıtlarında dahi görüntü almaya çalıştığı belli olan Gazeteci Öztürk, hukuksuzluğa son verilerek bir an önce serbest bırakılmalıdır. Halkın haber alma hakkı için çalışan gazetecilere yönelik bu baskı dalgasına son verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Gazetecilik Suç Değildir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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