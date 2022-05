Gazeteci Ali Ekber Ertürk'e Veda... - Haberler

Haber: BERKAY VAROL - Kamera: FATİH NAZIM EFE

Gazeteci Ali Ekber Ertürk, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Muhabir olarak çalıştığı Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu'nun önünde Ertürk için tören düzenlendi. Törende konuşan Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, "Bana deseler ki gazeteye iki kişi lazım. Mutlaka o iki kişiden birisi her zaman Ali Ekber olurdu. Gazeteciliğine de insanlığına da sevgisine de yaşam sevincine de her zaman hayran kaldığım bir meslektaşımdı. Acımız sonsuz" diye konuştu. Gazeteci, yazar Emin Çölaşan, "Bundan bir süre önce mesaj atıyor Ali Ekber. Mesajında da aynen şunu söylüyor: 'Bana bir şey olursa ve gazetede tören düzenlerseler Emin Çölaşan ağabeyim başımda konuşsun'. Bunu Ali Ekber'in bir vasiyeti olarak gördüm. Ne yazık ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Ertürk'ü, "Dik duran, onurlu duran, haberin arkasında duran, her zaman güler yüzlü, adalet peşinde koşan değerli bir gazeteciydi" sözleriyle uğurladı.

Uzun süredir kanser ile mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk, 54 yaşında dün yaşamını yitirdi. Ertürk için, çalıştığı Sözcü Gazetesi Ankara Bürosu'nun önünde tören düzenlendi.

Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Parlamento Muhabirleri Derneği, Çağdaş Gazeteciler Derneği, Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın başkan ve üyeleri, çok sayıda milletvekili, siyasetçi ve gazeteci katıldı.

Ali Ekber Ertürk'ün eşi Hanife Ertürk, çocukları; 7 yaşındaki Aren ve 8 yaşındaki Hezal ile taziyeleri kabul etti.

"ALİ EKBER, YARIN GEL BAŞLA"

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, Ankara Bürosu'nun önünde düzenlenen törende, "Bu binaya daha yeni taşınmıştık. 2015 yılının başındaydı. Telefonuma Ali Ekber bir mesaj attı. 'Ben ne zaman Sözcü'ye başlayacağım, merak ediyorum' dedi. Öylesine atmış. Ben de cevap yazdım; 'Ali Ekber, yarın gel başla.' Ertesi gün geldi ve o günden beri hep beraberiz" diye konuştu.

Öztürk, "Bana deseler ki gazeteye iki kişi lazım. Mutlaka o iki kişiden birisi her zaman Ali Ekber olurdu. Gazeteciliğine de insanlığına da sevgisine de yaşam sevincine de her zaman hayran kaldığım bir meslektaşımdı. Acımız sonsuz" sözleriyle Ertürk'ü son yolculuğuna uğurladı.

"BUNU ALİ EKBER'İN BİR VASİYETİ OLARAK GÖRDÜM"

Sözcü Gazetesi yazarı Emin Çölaşan, "Bundan bir süre önce mesaj atıyor Ali Ekber. Mesajında da aynen şunu söylüyor: 'Bana bir şey olursa ve gazetede tören düzenlerseler Emin Çölaşan ağabeyim başımda konuşsun'. Bunu Ali Ekber'in bir vasiyeti olarak gördüm. Ne yazık ki bu konuşmayı yapmak zorunda kaldım" dedi.

KILIÇDAROĞLU: DİK DURAN, ONURLU DURAN, HABERİN ARKASINDA DURAN, HER ZAMAN GÜLER YÜZLÜ, ADALET PEŞİNDE KOŞAN DEĞERLİ BİR GAZETECİYDİ

Törene katılan ve Ertürk'ün ailesine başsağlığı dileklerini ileten CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İki değerli gazeteci konuştu. (Çölaşan ve Öztürk) Hangi görüşte olursa olsun bu iki değerli gazeteciye vicdanı olan herkes saygı duyar. Ali Ekber ile ilgili düşüncelerini ifade ettiler. Bu gibi ortamlarda konuşmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Dik duran, onurlu duran, haberin arkasında duran, her zaman güler yüzlü, adalet peşinde koşan değerli bir gazeteciydi. Muhabir olarak tanıdım, arada bir röportaj yapmak için gelirdi. Düşüncelerimi sorardı, aktarırdım. Gazeteciliğin mesaisi yoktur, farklı bir meslektir. Direnen, halkın haklarını savunan gazetecinin önünde hiçbir engeli kimse tanımaz. Ama dürüst, namuslu gazeteciler, ölüm geldiği zaman yapacakları bir şey yoktur. Şimdi bu noktadayız, onu sonsuzluğa uğurluyoruz" diye konuştu.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Ali Ekber Ertürk'ün naaşı konuşmaların ardından meslektaşlarının omuzunda cenaze aracına aktarıldı. Ertürk, Sözcü gazetesi önünden meslektaşlarının alkışları ve karanfillerle uğurlandı.

Ertürk, Mamak'taki Tuzluçayır Cemevi'nde bugün düzenlenecek törenin ardından memleketi Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Avşarcık köyünde toprağa verilecek.