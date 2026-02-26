Haberler

Gazeteci Abdurrahman Gök'ün Yurt Dışı Çıkış Yasağı Kaldırıldı

Güncelleme:
Diyarbakır'da görülen davanın onuncu duruşmasında gazeteci Abdurrahman Gök'ün yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verildi. Gök, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör propagandası yapmak' iddialarıyla yargılanıyor.

(DİYARBAKIR) - Gazeteci Abdurrahman Gök'ün "terör örgüt üyesi olmak" ve "terör örgüt propagandası yapmak" iddialarıyla yargılandığı davanın onuncu duruşması, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, Gök hakkında uygulanan yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar verdi.

Gazeteci Abdurrahman Gök hakkında, Mezopotamya Ajansı'nda yayımlanan haberler, tanık ifadeleri, sosyal medya paylaşımları ve kitap tanıtımları gerekçe gösterilerek "terör örgüt üyeliği" ve "terör örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla açılan davanın onuncu duruşması Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Kimlik tespitinin ardından başlayan duruşmada söz alan Gök, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek bu aşamada herhangi bir talebinin olmadığını ifade etti.

Gök'ün avukatı Mehmet Emin Aktar ise müvekkili hakkında devam eden yurt dışına çıkış yasağına dikkat çekti. Aktar, adli kontrol kararının bu süreçte uzadığını ve fiilen bir cezalandırma yöntemine dönüştüğünü söyledi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Gök hakkında uygulanan yurt dışı yasağının kaldırılmasına karar vererek, bir sonraki duruşmayı 16 Haziran'a erteledi.

Kaynak: ANKA
