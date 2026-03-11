Haberler

Dilovası'nda Gaz Kaçağından Zehirlenen Bebek Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir bebeğin mutfakta meydana gelen gaz kaçağından zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde mutfakta gaz kaçağından zehirlenen Salih B. (1) isimli bebek, hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Diliskelesi Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın 2'nci katındaki dairede oturan Hazal B., Salih B. isimli bebeğinin mutfakta hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Eve polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemede, bebeğin mutfaktaki gaz kaçağı nedeniyle sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi. Salih bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
