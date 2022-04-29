'Gaybubet evleri' davası sanıkları, örgüt üyeliğinden yargılanacak

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri' davasında yargılanan eski KOSGEB Başmüfettişi Yasin Temur'un da aralarında bulunduğu 7 sanık için mütalaa açıklandı. Savcı, mütalaasında, 4 sanık hakkındaki 'örgüt yöneticiliği' suçunu 'örgüt üyeliği' olarak değiştirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, firari örgüt üyelerinin saklanması ve yurt dışına kaçırılmasında aktif görev aldığı belirlenen ve örgüt mensuplarının gizlenmek için kullandığı 'gaybubet evi'nde kaldığı tespit edilen eski Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Başmüfettişi Yasin Temur ile birlikte eşi Aslı Temur, ablası Figen Durmuşoğlu, eşi eski emniyet müdürü Hasan Durmuşoğlu, eski emniyet müdürü Cihangir Baycan, eski binbaşı Hakan Uzunay, başbakanlık eski personeli Metin Kalafatoğlu, eski albay Yaşar Özbek ve 'sivil imam' Murat Ortaç, 10 Mart'ta gözaltına alındı.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul etti. Tutuklu sanıklardan Metin Kalafatoğlu ve Murat Ortaç'ın adli kontrolle tahliyesine karar veren heyet, diğer tutuklu sanık Yasin Temur'un kaçma şüphesinin bulunduğuna kanaat getirerek tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma ertelendi.