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GAÜN ve GAİB işbirliğiyle çevreye uyumlu sanayi için eğitim programı düzenleniyor

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) işbirliğinde çevreye uyumlu bir sanayi için eğitim programı düzenleniyor. Program kapsamında sanayi danışmanları ve mentörlere çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik eğitimler verilecek.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi ile Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) işbirliğinde çevreye uyumlu bir sanayi için eğitim programı veriliyor.

GAÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GAİB Brifing Salonunda, "Yeşil Mutabakat, Karbon Ayak İzi ve Çevre" ana temasıyla düzenlenen ve 11 Mayıs'a kadar devam edecek olan eğitim programlarında, sanayi danışmanları ile mentörlere verilecek eğitimlerle sanayi sektörünün çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir bir geleceğe yönelik gereksinimlerinin karşılanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda önemli bir adım atıldığını, GAİB ile kıymetli bir proje oluşturduklarını ifade etti.

Yeşil Mutabakat ve Paris Anlaşmaları gibi uluslararası anlaşmaların bunu gerekli kıldığına değinen Bayram, "Bizim sanayide karbon ayak izi ve su ayak izi hesaplayabilen insanlara ihtiyacımız var. Bu insan kaynağını da üniversitelerden talep ediyorlar. Bu insan kaynağını oluşturabilmemiz için ise bizim bunu eğitimin içerisine gömmemiz gerekiyor. Bu eğitimler sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma noktasında kritik öneme sahip." ifadelerine yer verdi.

GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci ise uluslararası anlaşmalar ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatındaki hükümler gereğince yeşil dönüşüm noktasında üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeyen firmaları zor günlerin beklediğini ifade etti.

Farklı meslek grupları ve çevre illerden birçok kişinin katıldığı eğitim programlarının tamamlanmasıyla katılımcılara sertifika verileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziantep Üniversitesi Güneydoğu Anadolu İhracat Eğitim Güncel Haberler

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