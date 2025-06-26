GAÜN Nurdağı MYO'da Mezuniyet Töreni Düzenlendi
Gaziantep Üniversitesi Nurdağı Meslek Yüksekokulu, 2024-2025 eğitim öğretim yılı mezunları için tören düzenledi. Müdür Doç. Dr. Mustafa Pehlivan ve Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, mezunları tebrik etti ve dereceye girenlere ödüller verildi.
Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Nurdağı Meslek Yüksekokulu 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
Kaymakamlık Konferans Salonunda gerçekleştirilen töreninin açılışında konuşan Nurdağı Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mustafa Pehlivan, mezun olan öğrencilere bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.
Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas de kürsüde öğrencileri tebrik etti. ???????
Dereceye giren öğrencilere belge ve plaketleri takdim edildi.
Keplerin havaya atmasıyla tören sona erdi.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel