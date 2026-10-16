GAÜN Mühendislik Fakültesi toplantısında 3 bölüme MÜDEK akreditasyon belgesi verildi

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Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi'nde akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, fakültenin akademik çalışmaları, projeleri, sanayi iş birlikleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Doğan, Mühendislik Fakültesi'nin üniversitenin köklü birimlerinden biri olduğunu belirterek, akademisyenlere araştırma projelerinin artırılması ve nitelikli bilimsel yayınların hazırlanması çağrısında bulundu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram da fakültenin mevcut durumu, devam eden projeleri ve hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantı kapsamında, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilen Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği bölümlerinin başkanlarına akreditasyon belgeleri, Rektör Doğan tarafından takdim edildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Genel Sekreter Prof. Dr. Taner Akçacı ve fakültenin akademik personeli katıldı.

Kaynak: AA