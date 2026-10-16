Haberler

GAÜN Mühendislik Fakültesi toplantısında 3 bölüme MÜDEK akreditasyon belgesi verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

GAÜN Mühendislik Fakültesi'nde Rektör Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ın katılımıyla akademik kurul toplantısı yapıldı. Toplantıda Gıda, İnşaat ve Tekstil Mühendisliği bölüm başkanlarına MÜDEK akreditasyon belgeleri verildi, Doğan araştırma projelerini artırmaya çağrıda bulundu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi'nde akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda, Rektör Prof. Dr. Sait Mesut Doğan'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda, fakültenin akademik çalışmaları, projeleri, sanayi iş birlikleri ve gelecek dönem hedefleri değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Doğan, Mühendislik Fakültesi'nin üniversitenin köklü birimlerinden biri olduğunu belirterek, akademisyenlere araştırma projelerinin artırılması ve nitelikli bilimsel yayınların hazırlanması çağrısında bulundu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram da fakültenin mevcut durumu, devam eden projeleri ve hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

Toplantı kapsamında, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edilen Gıda Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Tekstil Mühendisliği bölümlerinin başkanlarına akreditasyon belgeleri, Rektör Doğan tarafından takdim edildi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Göğüş, Genel Sekreter Prof. Dr. Taner Akçacı ve fakültenin akademik personeli katıldı.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'nün son durumu belli oldu! Derbide oynayacak mı?

Derbide oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor

Son üç seçimi bilen şirketin anketi! Görenler tabloya bir daha bakıyor
16 yaşındaki Türk pilot Ferrari'de!

16 yaşında tarih yazdı! Helal olsun sana çocuk
Fenerbahçe'de soyunma odası karıştı! İsmail Kartal ile 4 yıldız arasında kriz iddiası

Fenerbahçe'de deprem: Lukaku, Kante ve Greenwood...
İsrailli yerleşimciler Amerikalı gazeteciyi hastanelik etti

İsrail bu kez baltayı fena taşa vurdu
Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Rusya hepsini zorla askere alacak

Borçlu, işsiz, başarısız öğrenci! Hepsi zorla orduya alınacak
Resmi Gazete'de yayımlandı! Bingöl'deki Hasbağlar köyü, Kiğı ilçesine bağlandı

Bu köyde yaşayanlar sabah başka ilçede uyandı
23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi

23 yaşındaki genci parçalamıştı! Günler sonra ilk kez görüntülendi